Bruchsal / Karlsdorf-Neuthard – Mehrere Einbrüche in gewerbliche Räumlichkeiten

Anzeige

Bruchsal Karlsdorf-Neuthard (ots) – Im Zeitraum zwischen Samstag und Montag wurden der Polizei jeweils zwei Einbrüche in gewerbliche Räumlichkeiten in Bruchsal und Karlsdorf-Neuthard gemeldet. In allen vier Fällen verschafften sich die bislang unbekannten Täter über ein Fenster Zutritt in das Gebäudeinnere.

Im Zeitraum zwischen Samstag, 18:00 Uhr, und Montag, 06:30 Uhr, hatten es die Diebe auf eine Gaststätte in der Straße „Am Kanal“ in Karlsdorf-Neuthard abgesehen. Indem sie ein Fenster eindrückten gelangten die Einbrecher in das Gebäudeinnere. Dort durchwühlten sie überwiegend den Thekenbereich. Der Diebstahlschaden ist bislang noch nicht bekannt. Der durch den Einbruch verursachte Sachschaden liegt bei etwa 500 Euro.

Auch im Zeitraum zwischen Sonntag, 22:00 Uhr, und Montag, 07:52 Uhr, kam es in der Straße „Am Kanal“ in Karlsdorf-Neuthard zu einem Einbruch. Dieses Mal hatten die Diebe ein Friseurgeschäft im Visier. Auch hier gelang den bislang unbekannten Tätern der Ein- und Ausstieg über ein Fenster. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden liegt bei etwa 500 Euro. Der Wert des entwendeten Diebesgutes konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Am Montag, gegen 03:45 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter die Fensterscheibe eines Geschäftes in der Kammerforststraße in Bruchsal ein. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Entwendet wurde zudem etwa 350 Euro Bargeld.

Ebenfalls in der Kammerforststraße in Bruchsal kam es im Zeitraum zwischen Sonntag, 23:30 Uhr, und Montag, 08:30 Uhr, zu einem Einbruch in eine Gaststätte. Nachdem die Diebe im Hinterhof eine Fensterscheibe einschlugen, betraten sie mehrere Räume im Gebäudeinneren. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Informationen über gestohlene Gegenstände liegen bislang noch keine vor.

Sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Polizeirevier Bruchsal gerne telefonisch, unter der Nummer 07251/7260, entgegen.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4305446