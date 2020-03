Bruchsal – Mann schlägt Ehefrau nieder und wehrt sich massiv gegen Festnahme

Anzeige

Bruchsal (ots) – Ein 26 Jahre alter Mann wehrte sich am Montagmorgen in Bruchsal mit Kopfstößen und Fußtritten gegen seine Festnahme. Er hatte zuvor seine Ehefrau an ihrem Arbeitsplatz angegriffen und verletzt.

Der 26-Jährige suchte gegen 08.25 Uhr seine Ehefrau an ihrer Arbeitsstätte in der Nähe des Bahnhofs Bruchsal auf. Dort griff er die Frau mit Schlägen und Tritten an und musste von Mitarbeitern des Unternehmens festgehalten werden. Auch gegen die alarmierten Polizeibeamten kämpfte der Mann mit allen Mitteln an. Nachdem ihm Handschließen angelegt werden mussten, versuchte er die Polizisten mit Kopfstößen und Fußtritten zu verletzen. Da er die Beamten auch anspuckte, wurde ihm eine Spuckschutzhaube übergezogen. Glücklicherweise wurden die Polizeikräfte nicht schlimmer verletzt. Der 26-Jährige wurde zum Polizeirevier verbracht. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Raphael Fiedler, Pressestelle Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4542887 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4542887