Bruchsal – Mehrere Gartenhütten aufgebrochen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in der Bruchsaler Schweinsgrube sowie im Gewann Hirschmann gewaltsam in mehrere Gartenhütten eingedrungen. Bislang konnten insgesamt fünf geöffnete Gartenhütten festgestellt werden. Ob aus ihnen Wertgegenstände erbeutet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Weitere Ermittlungen dauern an.

