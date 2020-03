Bruchsal – Mehrere Parkscheinautomaten aufgebrochen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Unbekannte haben am Wochenende in Bruchsal mehrere Kassenautomaten in Tiefgaragen aufgebrochen und dabei Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. In der Nacht auf Samstag drangen die Täter zwischen 22 und 07 Uhr in die Tiefgarage am Kugelpark in der Schloßstraße ein. Dort öffneten sie gewaltsam den Kassenautomaten im ersten Untergeschoss und entwendeten das darin enthaltene Bargeld. Am frühen Sonntagmorgen verschafften sich die Diebe zwischen 05 und 06 Uhr Zugang zur Tiefgarage des Bürgerzentrums Bruchsal in der Straße „Am Alten Schloß“. Auch hier brachen sie gewaltsam jeweils den Kassenautomaten im Erd- und im Obergeschoss auf und nahmen das Bargeld mit sich. An den Automaten hinterließen die Langfinger einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bruchsal unter 07251/7260 in Verbindung zu setzen.

