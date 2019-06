Bruchsal – Nach Unfall davongefahren

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer verursachte am Dienstagnachmittag in Bruchsal einen Verkehrsunfall und fuhr anschließend davon. Der Unbekannte fuhr gegen 17.35 Uhr rückwärts auf die Hauptstraße und stieß, in Höhe der Hausnummer 14-16, gegen einen wartenden Linienbus. Unmittelbar nach der Kollision fuhr er, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro zu kümmern, in Richtung Untergrombach davon. Bei dem Pkw soll es sich um einen dunklen Kombi gehandelt haben an dem polnische Kennzeichen angebracht waren. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bruchsal, Telefon 07251/7260 in Verbindung zu setzen.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4290018