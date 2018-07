Bruchsal- Nach Unfallflucht zurückgekehrt

Bruchsal (ots) – Eine 55-Jährige Ford-Lenkerin hat am Mittwoch um 12.30 Uhr beim Ausparken aus einer Parklücke in der Schnabel-Henning-Straße ein anderes Fahrzeug beschädigt und ist davon gefahren. Während die Beamten des Polizeireviers Bruchsal gerade den Unfall aufnahmen, kehrte die Verursacherin wieder zurück und die Polizisten bemerkten bei ihr Alkoholgeruch. Der Atemalkoholtest zeigte über 1,3 Promille an, weshalb die Frau eine Blutprobe abgeben musste. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

