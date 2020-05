Bruchsal – Ohne Fahrerlaubnis mit Pkw unterwegs

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Einer Streife fiel am Mittwoch gegen 22.30 Uhr ein Pkw in der Kammerforststraße auf. Als der 30-jährige Fahrer bemerkte, dass er kontrolliert werden sollte, bog er plötzlich in die Hildstraße ab. Er konnte kurze Zeit später in der Scheffelstraße angehalten und kontrolliert werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt und sich deshalb der Kontrolle entziehen wollte. Eine weitere Überprüfung ergab, dass er bereits mehrfach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt worden war. Der 69-jährige Halter des Fahrzeuges muss ebenfalls mit einer Anzeige rechnen, da er dem 30-Jährigen seinen Pkw überlassen hatte.

