Bruchsal – Pkw-Fahrerin übersieht Radfahrerin

Karlsruhe (ots) – Leichte Verletzungen erlitt am Dienstagvormittag eine 45-jährige Radfahrerin, als sie in Bruchsal von einem Pkw erfasst wurde.

Die 50 Jahre alte Unfallverursacherin fuhr gegen 10.00 Uhr mit ihrem Pkw auf der Paul-Gerhardt-Straße in Richtung Franz-Sigel-Straße. An der Einmündung übersah sie die Radfahrerin, welche gerade aus der Franz-Sigel-Straße kommend den Radweg überqueren wollte. Hierbei streifte sie die Geschädigte, worauf diese zu Boden stürzte. Bei dem Sturz verletzte sie sich leicht und wurde vorsorglich zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

