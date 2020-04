Bruchsal – Radfahrerin verletzt sich schwer nach Sturz

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen zog sich eine 22-jährige Radfahrerin zu, als sie am Freitagabend mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg entlang der Bundesstraße 3 unterwegs war. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr die junge Frau, kurz vor 19.00 Uhr, mit ihrem Rad von Bruchsal kommend in Richtung Untergrombach. In Höhe einer Gaststätte kam die Radlerin so weit nach rechts, dass sie mit ihrem Lenker am dortigen Zaun hängen blieb und allein beteiligt zu Boden stürzte. Durch einen hinzugerufenen Rettungswagen wurde die Frau Erstversorgt und im Anschluss stationär in der Klinik aufgenommen. Sachschaden am Fahrrad wird auf zirka 100,00 Euro geschätzt.

