Bruchsal – Rollerfahrer kam zu Fall und verletzte sich dabei schwer

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen zog sich ein 45 Jahre alter Rollerfahrer zu, als er am Mittwoch mit seinem Kleinkraftrad in der Straße „Am Mantel“ in Bruchsal unterwegs war.

Gegen 10:45 Uhr fuhr der Mann mit seinem Kleinkraftrad die Straße „Am Mantel“ und wollte nach rechts in die Straße „Im Wendelrot“ einbiegen. Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit stürzte er mit seinem Gefährt auf die Fahrbahn. Dabei zog er sich mittelschwere Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht.

