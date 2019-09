Bruchsal – Safe aus Büro entwendet / Forst – Mülltonnen in Brand gesetzt

Anzeige

Bruchsal Forst (ots) – Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Sonntag zwischen 22 Uhr und 06.00 Uhr auf unklare Art und Weise in einen Büroraum der Tank- und Rastanlage Bruchsal West eingedrungen und erbeuteten einen angeschraubten Safe. Hierzu hat das Autobahnpolizeirevier Karlsruhe die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 0721/944840 um Hinweise.

In Forst brannten am Samstag kurz nach 03.00 Uhr vier grüne Mülltonnen. Das Feuer beschädigte noch einen daneben stehenden Baum. Die Freiwillige Feuerwehr aus Bruchsal rückte mit insgesamt 22 Einsatzkräften aus und konnte die Flammen binnen kurzer Zeit eindämmen. Das Polizeirevier Bruchsal geht davon aus, dass die Mülltonnen vorsätzlich in Brand gesetzt wurden. Hinweise werden dort unter 07251/7260 entgegengenommen.

