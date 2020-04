Bruchsal – Trickdieb entwendet Goldring und wird festgenommen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Einen Goldring im Wert von mehreren tausend Euro erbeutete am Mittwochabend ein Trickdieb aus einem Juweliergeschäft in der Bruchsaler Innenstadt. Er konnte jedoch wenig später vorläufig festgenommen werden, wobei er den Goldring an intimer Stelle bei sich trug.

Nach den bisherigen Erkenntnissen betrat der 24-jährige Verdächtige kurz nach 17 Uhr das Juweliergeschäft in der Kaiserstraße und gab dort vor, einen Goldring kaufen zu wollen. Hierbei entwendete er zunächst unbemerkt einen Goldring im Wert von mehreren tausend Euro. Nachdem der Täter das Geschäft verlassen hatte, bemerkte die Verkäuferin das Fehlen des Ringes und verständigte umgehend die Polizei.

Noch während des Telefonats mit der Polizei entdeckte sie den Mann auf der Straße, woraufhin dieser zu Fuß flüchtete. Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnte der 24-jährige Rumäne schließlich vorläufig festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung auf dem Polizeirevier Bruchsal konnte dann auch der Goldring an einer intimen Stelle seines Körpers aufgefunden und sichergestellt werden.

Florian Herr, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4578693 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4578693