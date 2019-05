Bruchsal – Unbekannter zerkratzt fünf geparkte Pkws

Anzeige

Karlsruhe (ots) – In Bruchsal hat ein Unbekannter am Samstag zwischen 0:45 und 10:00 Uhr insgesamt fünf geparkte Autos mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt und damit einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro verursacht. Die Fahrzeuge unterschiedlicher Herstellen waren im Buchenweg sowie im Ahornweg abgestellt.

Die ermittelnden Beamten bitten eventuelle Zeugen oder Hinweisgeber, sich mit dem Polizeirevier Bruchsal unter 07251/7260 in Verbindung zu setzen.

Florian Herr, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4275679