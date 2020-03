Bruchsal – Unterboden eines Autos setzt an Bodenwelle auf

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein 21-jähriger Smart-Fahrer war am Sonntag gegen 23:10 Uhr vermutlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf der Schwetzinger Straße in Bruchsal unterwegs. Er setzte mit dem Motorblock und der dort befindlichen Ölwanne des Autos an einer zur Verkehrsberuhigung angebrachten Bodenwelle auf. Das Auto wurde hierbei stark beschädigt. Im Anschluss leitete der Fahrer eine Bremsung ein und der Smart wurde leicht nach links geschleudert, so dass er mit einem seitlich geparkten Jeep zusammenstieß. An den Autos entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro. Es musste ein Abschleppdienst verständigt und vor Ort eine Nassreinigung durchgeführt werden.

Christina Krenz, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

