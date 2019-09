Bruchsal-Untergrombach – 37-Jähriger nach Messerangriff in Untersuchungshaft

Anzeige

Bruchsal-Untergrombach (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Karlsruhe:

Nach einem mutmaßlichen Messerangriff auf seinen 47 Jahre alten Mitbewohner konnte am Freitagabend in Untergrombach ein 37-jähriger Mann bei der anschließenden Fahndung von einer Streife des Polizeireviers Bruchsal festgenommen werden. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Samstag dem Haftrichter vorgeführt und kam wegen des Vorwurfs des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung in Untersuchungshaft.

Die beiden aus Rumänien stammenden Männer wohnten im selben Zimmer einer Arbeiterunterkunft. Der 47-jährige Geschädigte soll gegen 22:40 Uhr seinen erheblich alkoholisierten jüngeren Mitbewohner aufgefordert haben, das Licht zu löschen. Offenbar kam es dabei zu einem Missverständnis, wobei sich der 37-Jährige beleidigt sah, und dem Geschädigten daraufhin mit einem Küchenmesser in den Bauch stach. Der verletzte 47-Jährige und sein während der Tat anwesender 18 Jahre alter Sohn konnten sich anschließend in Sicherheit bringen. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der Beschuldigte in der Nähe des Tatortes mit blutverschmutztem T-Shirt angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Der Geschädigte kam unter Einsatz eines Rettungsdienstes in eine Klinik. Im Rahmen der ärztlichen Versorgung wurden keine schwerwiegenden Verletzungen festgestellt. Der Mann konnte das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen.

Dr. Matthias Hörster, Staatsanwalt

Ralf Minet, Erster Kriminalhauptkommissar

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4364298