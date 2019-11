Bruchsal / Untergrombach – Einbruch in Friseursalon

Anzeige

Bruchsal (ots) – Zwischen Donnerstag, 21:20 Uhr und Samstag, 07:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in einen Friseursalon in der Weingartner Straße in Untergrombach ein. Über ein gekipptes Fenster verschafften sich die Täter Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten dort Bargeld sowie eine Registrierkasse. Es entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Nummer 07251/726-0 mit dem Polizeirevier Bruchsal in Verbindung zu setzen.

