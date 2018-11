Bruchsal, Untergrombach – Einbruch in Wohnhaus

Anzeige

Bruchsal (ots) – Bislang unbekannte Täter sind am Dienstag in ein Wohnhaus in der Straße Metzgerallmend in Untergrombach eingebrochen. Zwischen 08.15 und 19.15 Uhr hebelten die Diebe eine Terrassentür des in Untergrombach gelegen Hauses auf und verschafften sich so Zutritt in das Gebäude. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen, wobei sie offensichtlich ein Laptop erbeuten konnten. Ob sie noch mehr Beute machen konnten, ermittelt das Kriminalkommissariat Bruchsal. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bruchsal unter 07251 726-0 in Verbindung zu setzen.

Florian Moreau, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4115637