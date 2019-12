Bruchsal-Untergrombach – Zu stark aufs Gaspedal gedrückt und in Graben gefahren: Verkehrsunfall fordert zwei Leichtverletzte

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen hat sich am Mittwoch kurz nach 16:00 Uhr in Untergrombach auf dem Steigweg ereignet.

Eine 57-jährige Fahrzeugführerin hatte mit ihrem Pkw vorwärts einparken wollen und dabei das Gaspedal zu stark durchgetreten. Infolgedessen fuhr das Fahrzeug leicht eine steile Böschung hoch. Als die 57-Jährige ihren Wagen wieder zurücksetzen wollte, gab sie erneut zu viel Gas, sodass sie über die Straße hinweg in einen Graben auf der gegenüberliegenden Straßenseite fuhr.

Während die Fahrzeugführerin und ihre 45-jährige Beifahrerin mit Kopf- und Rückenschmerzen vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus kamen, musste der Pkw mittels Kran geborgen und abgeschleppt werden. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000,- Euro. Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

