Bruchsal -Verkehrsschild beschädigt und davongefahren

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein 70 Jahre alter BMW-Fahrer beschädigte am Mittwochvormittag gegen 07.50 Uhr beim rückwärts Ausparken in der Bruchsaler Josef-Kunz-Straße ein Verkehrsschild. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete das Geschehen und notierte sich das Kennzeichen. So konnte der flüchtige Autofahrer schnell ermittelt und ausfindig gemacht werden.

Silke Gehrig, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4562942 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4562942