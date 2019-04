Bruchsal – Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstag, gegen 14:10, kam es im Bereich der Brettener Straße in Bruchsal zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 42-jährigen Pkw-Fahrerin und einem 29-jährigen Motorradfahrer. Hierbei zog sich der Motorradfahrer leichte Verletzungen zu. Zudem entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro.

Die Pkw-Fahrerin wollte die Brettener Straße queren, um in die Heidolfstraße einzufahren. Zeitgleich war der Motorradfahrer auf der Brettener Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Die Pkw-Fahrerin missachtete die Vorfahrt des 29-Jährigen, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Der Motorradfahrer stürzte hierbei und wurde zur anschließenden Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Da durch den Unfall kleine Mengen Öl und Benzin ausgelaufen waren, war zudem die Feuerwehr im Einsatz.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4254938