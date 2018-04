Bruchsal – Versuchter Einbruch in Geschäft

Bruchsal (ots) – Unbekannte versuchten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 02:30 Uhr, über die Eingangstüre in ein Geschäft in der Kaiserstraße einzubrechen. Der Inhaber, der sich in einem Nebenraum aufhielt, konnte dies hören und machte sich lautstark bemerkbar. Die Einbrecher flüchteten hiernach unerkannt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bruchsal unter 07251/7260 entgegen.

