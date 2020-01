Bruchsal – Wer hatte grün?

Anzeige

Bruchsal (ots) – Am Montagmorgen kam es im Kreuzungsbereich Forster Straße / Balthasar-Neumann-Straße zu einem Unfall mit Sachschaden. Eine 28-jährige Renault-Fahrerin fuhr gegen 07.00 Uhr auf der Balthasar-Neumann-Straße und bog nach links auf die Forster Straße in Fahrtrichtung Forst ab. Zeitgleich fuhr eine 50-jährige Mercedes-Benz-Fahrerin auf der Forster Straße in Fahrtrichtung Forst weshalb es in der Folge im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der geschätzte Sachschaden beziffert sich auf etwa 600 Euro.

Da beide Fahrerinnen äußerten bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein, bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07256 7260 an das Polizeirevier Bruchsal.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

