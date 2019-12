Bruchsal – Wohnungseinbruch – Zeugenaufruf

Anzeige

Bruchsal (ots) – In Bruchsal kam es am Montag zu einem Einbruch in ein Wohnanwesen. Ob dabei etwas entwendet wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

In der Zeit zwischen 08:10 und 19:40 Uhr warfen bislang unbekannte Täter eine Fensterscheibe im Erdgeschoss des Anwesens in der Konradin-Kreutzer-Straße ein und verschafften sich dadurch Zutritt in das Haus. Sie betraten die Räumlichkeiten im Erdgeschoss und durchwühlten Schränke sowie Schubladen. Der Sachschaden sowie das Diebesgut konnten bisher noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

