Bühl, A 5 – Bei Ausbau von Frontscheinwerfern überrascht, Hinweise erbeten

Bühl, A 5 (ots) – Zwei bislang unbekannte Diebe haben in der Nacht auf Mittwoch ihre Beute auf der Tank- und Rastanlage Bühl zurücklassen müssen, nachdem sie bei ihren kriminellen Machenschaften von einem Lastwagenfahrer überrascht wurden. Zuvor hatten die beiden dunklen Gestalten zwischen 1:20 Uhr und 1:40 Uhr die Frontscheinwerfer sowie die Beleuchtungsblenden der Trittstufen an vier Sattelzugmaschinen der Marke Scania fachmännisch ausgebaut und bereitgelegt. Als ein in seinem Führerhaus ruhender Brummi-Lenker wach wurde und nach draußen ging, sah er zwei Männer schnellen Fußes in der Dunkelheit verschwinden. Sämtliche Scheinwerfer und Beleuchtungsblenden im Wert von mehreren Tausend Euro konnten von den hinzugerufenen Beamten des Autobahnpolizeireviers Bühl auf der Rastanlage vorgefunden und an die jeweiligen Fahrer zurückgegeben werden. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Rufnummer: 07223 80847-0 an die Ermittler erbeten.

