Bühl, A 5 – Zu heftig beschleunigt?

Bühl (ots) – Bei der Auffahrt auf die A 5 in Richtung Karlsruhe ist ein 21 Jahre alter BMW-Lenker am Dienstagnachmittag an der Anschlussstelle Bühl ins Schlingern geraten und auf dem mittleren Fahrstreifen mit einem in Richtung Norden reisenden Mercedes eines 59-Jährigen kollidiert. Nach bisherigen Erkenntnissen ist das Heck des BMW auf der nassen Fahrbahn in der Beschleunigungsphase ausgebrochen und konnte von dem jungen Fahrer nicht mehr unter Kontrolle gebracht werden. Durch die Karambolage trug eine 60 Jahre alte Mitfahrerin im Mercedes leichte Verletzungen davon. Zur Reparatur der Fahrzeug werden wohl über 20.000 Euro aufgebracht werden müssen.

