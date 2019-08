Bühl, A5 – Diesel abgezapft, gibt es Zeugen?

Anzeige

Bühl, A5 (ots) – Unbekannte Diebe haben am Samstag auf dem Autobahnparkplatz Oberfeld in Fahrtrichtung Süden aus zwei Lastkraftwagen Diesel entwendet. Nach dem Aufbrechen der abgeschlossenen Tankdeckel wurden zwischen 1 Uhr und 13 Uhr jeweils circa 500 Liter Treibstoff abgezapft. Die Beamten des Autobahnpolizeireviers in Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Zeugenhinweise unter Telefon: 07223 80847-0.

