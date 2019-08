Bühl, A5 – Drogenfund bei Fahrzeugkontrolle

Anzeige

Bühl (ots) – Auf einem Autobahnparkplatz bei Bühl kontrollierte die Polizei am Mittwochabend gegen 20:50 einen Pkw mit insgesamt fünf Personen. Die allesamt männlichen Insassen gaben an, auf dem Weg zu einem Fußballspiel ins benachbarte Frankreich zu sein. Bei einer Fahrzeug- und Personenkontrolle konnten die Beamten des Autobahnpolizeireviers Bühl kleinere Mengen an Marihuana und Kokain feststellen. Einer der Männer wurde daraufhin für polizeiliche Maßnahmen auf hiesige Dienststelle gebracht, konnte im Anschluss jedoch auf freien Fuß entlassen werden.

