Bühl, A5 – Erfolgloses Täuschungsmanöver

Bühl (ots) – Der Versuch eines Nissan-Fahrers, die Beamten der Verkehrsdienstaußenstelle Bühl über seinen vermeintlichen Besitz eines Führerscheins zu täuschen, mündete am Mittwochmorgen in einem Strafverfahren. Die Beamten hatten den 20-Jährigen auf seiner Fahrt in Richtung Karlsruhe auf dem Areal der Rastanlage Bühl einer Kontrolle unterzogen. Da er keine Dokumente bei sich führte, machte er zunächst mündliche Angaben zu seiner Identität. Als bei einer anschließenden Systemüberprüfung keine entsprechende Fahrerlaubnisdaten zu finden waren, korrigierte er plötzlich sein Geburtsdatum. Sein Pech nur, dass der Führerschein zu den nun genannten Personalien nicht mehr gültig war. Wie sich bei der weiteren Überprüfung des 20-Jährigen herausstellte, zog er zuvor die Personalien seines Bruders heran. Selbst ist der Heranwachsende nicht im Besitz eines Führerscheines. Nun sieht er, wie auch der Besitzer des Citroen, einer entsprechenden Strafanzeige entgegen.

