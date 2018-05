Bühl, A5 – Fahrbahn nach Unfall zeitweise gesperrt

Bühl, A5 (ots) – Ein Verkehrsunfall rief am Montagabend Rettungskräfte, Feuerwehr, THW und Polizei auf den Plan. Der 72 Jahre alte Lenker eines BMW befuhr gegen 22.30 Uhr die Autobahn bei der Anschlussstelle Bühl in nördlicher Richtung, als er den auf der mittleren Spur fahrenden Rover überholen wollte. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit fuhr er auf den Rover auf. Dieser kam ins Schleudern, prallte gegen die Betongleitwand, wurde abgewiesen und kollidierte mit einem auf der rechten Spur fahrenden Lastwagen. Sowohl der 37 Jahre alte Lenker des Rover als auch seine 40-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt in die Klinik nach Baden-Baden gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 13.500 Euro. Die A5 musste zur Unfallaufnahme und dem Abschleppen beider Autos kurzzeitig komplett gesperrt werden.

