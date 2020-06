Bühl, A5 – Verkehrsunfall

Anzeige

Offenburg (ots) – Ein 50-jähriger BMW Fahrer war am Sonntagnachmittag auf der A5 von Bühl in Richtung Baden-Baden unterwegs. Kurz nach 16 Uhr kam es auf der mittleren der drei Fahrstreifen zu einen Reifenplatzer an dem Fahrzeug. Das Auto zog nach links und kollidierte zweimal mit der Beton-Mittelwand bevor es von dieser wieder abgewiesen wurde und einen auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Mercedes touchierte. Der Mercedes wurde dabei nach rechts über die gesamte Fahrbahn gezogen und kollidierte frontal mit der dortigen Schutzleitplanke. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Der BMW-Lenker hatte weniger Glück und trug leichte Verletzungen davon, seine Beifahrerin wurde nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 12.000 Euro.

