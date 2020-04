Bühl, A5 – Zur Unfallaufnahme gesperrt

Anzeige

Bühl (ots) – Zwei Fahrstreifen der A 5 zwischen Achern und Bühl mussten am Mittwoch zur Unfallaufnahme gesperrt werden. Der Lenker eines Sattelzugs war gegen 11:15 Uhr auf der Autobahn in Richtung Norden unterwegs, als er ersten Erkenntnissen zufolge vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen wechseln wollte. Eine hier fahrende Peugeot-Lenkerin musste auf die linke Fahrspur ausweichen und verlor dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Wagen überschlug sich und kam nach einer Kollision mit dem Lastwagen schlussendlich auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Während der LKW-Lenker unverletzt blieb zog sich die 22 Jahre alte Autofahrerin leichte Verletzungen zu und wurde zur Behandlung in die Klinik nach Rastatt gebracht. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. /ma

