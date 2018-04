Bühl – Alfa touchiert und weitergefahren, Zeugen gesucht

Bühl (ots) – Die Beamten des Polizeireviers Bühl sind seit Samstag auf der Suche nach einem unbekannten Autofahrer. Dieser hatte einen schwarzen Alfa-Romeo beim Ein- oder Ausparken beschädigt, als deren Besitzerin beim Einkaufen in einem großen Einkaufszentrum in der Vimbucher Straße war. Ohne sich um den Schaden von etwa 1.000 Euro zu kümmern, suchte der Unbekannte im Anschluss das Weite. Der Alfa stand zum Unfallzeitpunkt, zwischen 13 Uhr und 13:30 Uhr, im hinteren Bereich des großen Parkplatzes, im Bereich der dortigen Apotheke. Zeugen, die Hinweise zu dem möglicherweise weißen Auto geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bühl unter der Telefonnummer 07223 99097-0 zu melden.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3923938