Bühl – Alkohol am Steuer

Anzeige

Bühl (ots) – Ein 26 Jahre alter Mann befuhr in der Nacht auf Donnerstag mit seinem Fiat das Bühler Stadtgebiet. An einer Kontrollstelle in der Eisenbahnstraße wurde der Mittzwanziger von den Beamten des Polizeireviers Bühl gegen Mitternacht einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde aufgrund leichten Alkoholgeruchs ein Atemalkoholtest durchgeführt. Der Test ergab einen Wert von rund 0,7 Promille, was nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach sich zieht. Nach Abgabe des Autoschlüssels wurde der 26-Jährige wieder entlassen. /jk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4513141 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4513141