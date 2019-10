Bühl – Alkoholisiert und aggressiv

Anzeige

Bühl (ots) – Das Verhalten eines alkoholisierten 60-Jährigen hielt am Sonntagabend gegen 20 Uhr nicht nur die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Obervogt-Haevelin-Straße auf Trab, sondern anschließend auch die Beamten des örtlichen Polizeireviers. Nachdem der erheblich unter Alkohol stehende Mann seinen Unmut durch lautstarke Randale in einer Wohnung kundtat, nahmen die Beamten sich dem Mann an. Da er keinerlei Bezugspersonen nennen konnte, musste der 60-Jährige die Nacht schlussendlich in Polizeigewahrsam verbringen.

