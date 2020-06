Bühl, Altschweier – Aufgefahren

Anzeige

Bühl (ots) – Das Loslassen der Kupplung hatte für einen jungen Kradfahrer am Montag schmerzhafte Folgen. Er stand gegen 18:30 Uhr an der Einmündung zur L 83 in der Bühlerstraße hinter einem weiteren Kradfahrer. Der 16-Jährige ließ in der Annahme ,dass er den Leerlauf eingelegt hatte, die Kupplung kommen und fuhr dadurch auf den vor ihm stehenden Motorradfahrer auf. Der Jugendliche stürzte und zog sich Verletzungen zu, während der vor ihm stehende 16-Jährige nicht verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden von 200 Euro.

/bm

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4618600 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4618600