Bühl, Altschweier – Aufgefahren und verletzt

Bühl, Altschweier (ots) – Eine leichtverletzte Rollerfahrerin musste am Dienstagnachmittag nach einem Auffahrunfall in der Rathausstraße durch den Rettungsdienst versorgt werden. Gegen 15:40 Uhr fuhr die Frau offenbar aus Unachtsamkeit einer vorausfahrenden Renault-Lenkerin auf, als diese, in Richtung Einmündung Bühlertalstraße fahrend, verkehrsbedingt abbremsen musste. Durch den Zusammenstoß und den anschließenden Sturz wurde die Zweiradlenkerin leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 600 Euro.

