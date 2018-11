Bühl, Altschweier – Leicht verletzt nach Unfall

Anzeige

Bühl (ots) – Leicht verletzt wurde am Montagabend eine Renault-Fahrerin bei einem Unfall an der Kreuzung der L 83 zur Rathausstraße. Gegen 19:40 Uhr befuhr ein 24 Jahre alter Peugeot-Lenker die L 83 und bog nach links in Richtung Rathausstraße ein, nachdem die Ampel auf Grün umgeschaltet hatte. Dabei missachtete er allerdings den Vorrang der 43 Jahre alten Renault-Fahrerin, die zu diesem Zeitpunkt entgegen kam. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 3.500 Euro. Während der mutmaßliche Verursacher unversehrt blieb, musste sich seine Unfallgegnerin in ärztliche Behandlung begeben.

