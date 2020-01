Bühl, Altschweier – Verbotene Substanzen

Anzeige

Bühl, Altschweier (ots) – Zwei 19-Jährige sehen nach einer Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Bühl am Mittwochabend einer Strafanzeige entgegen. Das Duo wurde gegen 20.35 Uhr an einer Bushaltestelle in der Bühlertalstraße einer genaueren Überprüfung unterzogen. Im Zuge einer Durchsuchung stellten die Beamte eine geringe Menge an Rauschgift sicher.

/hy

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4487311 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4487311