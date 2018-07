Bühl – Arbeitsunfall

Bühl (ots) – Ein 46 Jahre alter Installateur ist heute Vormittag nach Arbeiten an einer Solaranlage auf dem Dach eines Wohnhauses aus knapp zwei Metern Höhe von einer Leiter in die Tiefe gestürzt. Hierbei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er nach einer notärztlichen Erstbehandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Hintergründe des Unglücks sind noch unklar. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4016352