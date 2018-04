Bühl – Aufgefahren

Bühl (ots) – Nach einem Auffahrunfall am späten Mittwochnachmittag auf der L85 ist ein Sachschaden von rund 8.000 Euro und eine leicht verletzte Person zu beklagen. Ein 24-jähriger BMW-Lenker befuhr gegen 17:50 Uhr die Landstraße in Richtung Bühlertal, als er an der Kreuzung zur Vimbucher Straße wegen Rotlicht Halt machen musste. Der gleichaltrige Lastwagen-Fahrer hinter ihm reagierte allerdings nicht schnell genug und es kam zu einem Zusammenstoß. Durch den Aufprall wurde eine 21-jährige Mitfahrerin im BMW leicht verletzt.

