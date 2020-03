Bühl – Aufgefahren und leicht verletzt

Anzeige

Bühl (ots) – Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit einer Dacia-Fahrerin führte am Sonntagmorgen zu einem Unfall mit zwei Leichtverletzten und einem Gesamtschaden von rund 6.000 Euro. Die 31-Jährige prallte gegen 9:50 Uhr auf der L 85, in Höhe der Weißgärberkreuzung, in das Heck eines vor ihr abbremsenden VW Touran. Dessen 33 Jahre alter Lenker sowie die mutmaßliche Unfallverursacherin erlitten durch die Kollision leichte Verletzungen.

/bm

