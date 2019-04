Bühl – Aus dem Staub gemacht und Schaden hinterlassen

Anzeige

Bühl (ots) – Der noch unbekannte Fahrer eines Autos hat am Samstag, vermutlich beim Ausparken, einen in der Schloßstraße geparkten schwarzen Ford beschädigt und sich anschließend aus dem Staub gemacht. Die Lenkerin des Wagens hatte diesen zwischen 17 Uhr und 21.30 Uhr dort abgestellt. Hinweise auf den noch unbekannten Verursacher geben am Ford zurückgelassene rote Lackantragungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Personen, die Hinweise auf den Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer: 07223 99097-0, bei der Polizei zu melden.

