Bühl – Auseinandersetzung am Bürgerhaus

Anzeige

Bühl (ots) – Vorangegangene Streitigkeiten endeten am Dienstagabend in offenbar wechselseitigen Körperverletzungsdelikten und weiteren Straftaten. Nach den bisherigen Schilderungen eines 24-Jährigen, war dieser nach einem verbalen Streit mit einem flüchtig Bekannten im Stadtgarten in der Folge vor dem Bürgerhaus durch einen 18-Jährigen angegriffen worden. Dabei soll er mehrfach ins Gesicht geschlagen worden sein. Im Anschluss bemerkte er das Fehlen seiner Tasche und zeigte später an, dass eine darin befindliche Bankkarte zu einer unberechtigten Abhebung genutzt wurde. Da die Schilderungen des 18 Jahre alten Beteiligten dem Mittzwanziger jedoch auch ein ebenfalls beleidigendes und aggressives Verhalten unterstellten, sollen die Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Bühl nun Licht ins Dunkel bringen.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211 211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4639614 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4639614