Bühl, B 500 – Zwei Verletzte

Bühl (ots) – Ein schwer verletzter Mountainbiker und ein leicht verletzter Motorradfahrer waren nach einem Unfall an der B 500, auf dem Parkplatz Unterstmatt, am Sonntagmittag zu beklagen. Gegen 12:30 Uhr fuhr nach ersten Ermittlungen ein 57 Jahre alter Fahrer eines Mountainbikes, von einem abschüssigen Waldweg kommend, mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf das Parkplatzgelände ein. Dort kollidierte er mit einem gleichaltrigen Motorradfahrer, der als Teil einer Gruppe in Schrittgeschwindigkeit gerade in Richtung B 500 fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Velo-Fahrer schwer verletzte und durch einen Rettungshubschrauber nach Baden-Baden geflogen. Der Motorradfahrer kam durch den Zusammenstoß ebenfalls zu Fall und verletzte sich leicht. An beiden Zweirädern entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4376004