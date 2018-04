Bühl – Baum gestreift

Bühl (ots) – Einen Schaden von rund 2.000 Euro am eigenen Fahrzeug verursachte der Lenker eines Volkswagen am Mittwochabend gegen 22 Uhr. Er befuhr die L76 in Richtung Bühl-Moos, als er auf Höhe des „Mooser Wäldchens“ aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und einen Baum streifte. Verletzte wurde der Autofahrer hierbei glücklicherweise nicht.

/ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3927504