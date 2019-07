Bühl – Bedrohung

Anzeige

Bühl (ots) – Was genau einen 34 Jahre alten Mann am Samstagvormittag in der Ludwig-Wilhelm-Straße dazu bewogen hat, mit einer Axt auf diverse Gegenstände einzuschlagen und anschließend einen 47-Jährigen zu bedrohen, ist noch nicht abschließend geklärt. Fest steht bislang, dass der Mittdreißiger kurz nach 11 Uhr von mehreren Personen dabei beobachtet wurde, wie er sich gewaltsam an diversen Werkzeugen zu schaffen machte. Die Arbeitsmaterialien wurden zuvor zur Abholung am Straßenrand abgelegt. Als der 47 Jahre alte Mann schließlich gemeinsam mit einem Zeugen im Pkw vorfuhr, um die Gegenstände einzuladen, soll er von dem 34-Jährigen mit dem Schlagwerkzeug bedroht und kurzzeitig verfolgt worden sein. Den alarmierten Beamten des Polizeireviers Bühl gelang wenig später die vorläufige Festnahme des Tatverdächtigen. Gegen ihn wird nun wegen Bedrohung und Sachbeschädigung ermittelt.

