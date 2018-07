Bühl – Bei arbeiten mit Fräse verletzt

Bühl (ots) – Bei Arbeiten mit einer Fräse verletzte sich ein Arbeiter am Donnerstagnachmittag in der Mühlenstraße. Der Mittdreißiger rutschte mit dem elektrischen Werkzeug ab und fügte sich Verletzungen im Bereich des Innenschenkels zu. Zur Behandlung wurde er in das Krankenhaus nach Baden-Baden gebracht. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4013690