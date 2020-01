Bühl – Beim Abbiegen übersehen

Anzeige

Bühl (ots) – Ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro und ein abgeschleppter Hyundai sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend auf der L84. Eine 33-jährige Hyundai-Lenkerin hatte gegen 19:45 Uhr beim Linksabbiegen von der L84 auf die L85 einen entgegenkommenden Skoda einer 33-Jährigen in Fahrtrichtung Bühl übersehen und krachte in den Wagen. Glücklicherweise sind keine Verletzten zu beklagen.

