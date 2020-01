Bühl – Beim Einbruchsversuch durch Bewohner gestört

Anzeige

Bühl (ots) – Ein Unbekannter hatte am Mittwochnachmittag versucht in ein Einfamilienhaus im Burgweg einzubrechen und wurde dabei von einem Bewohner bemerkt. Gegen 17:15 Uhr versuchte der Einbrecher offenbar zuerst eine Tür an der Terrasse aufzuhebeln, was ihm jedoch nicht gelang. Als er im Anschluss versuchte das Esszimmerfenster gewaltsam zu öffnen, wurde ein Bewohner im darüber befindlichen Stockwerk auf die Geräusche aufmerksam. Als dieser im Erdgeschoss alle Beleuchtungen einschaltete, flüchtete der Unbekannte unerkannt. Ohne in das Gebäude zu gelangen, ließ der Langfinger einen Sachschaden von rund 1.000 Euro zurück. Zeugen, die zu dieser Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der näheren Umgebung wahrgenommen haben, wenden sich mit ihren Hinweisen unter der Telefonnummer 07223 99097-0 an die Beamten des Polizeireviers Bühl.

/rs

