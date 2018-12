Bühl – Brennende Papiertonne

Anzeige

Bühl (ots) – Rund 300 Euro Schaden und einen Feuerwehreinsatz verursachte ein Unbekannter, als er am Sonntag gegen 13:15 Uhr eine Papiertonne in der Grabenstraße in Brand steckte. Während die Feuerwehr Bühl zum Ablöschen anrücken musste, haben die Beamten des Polizeireviers Bühl die Ermittlungen zur Identität des Unbekannten aufgenommen.

